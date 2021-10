Nicola Bartolini 2° al corpo libero ai Mondiali! Esercizio da urlo, che crescita dal bronzo europeo – VIDEO (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nicola Bartolini si è esaltato ai Mondiali 2021 di ginnastica artistica e si è qualificato per la finale al corpo libero. L’azzurro ha eseguito un Esercizio semplicemente splendido: 6.2 la nota di partenza, 8.766 per una pulitissima esecuzione, 14.966 il punteggio complessivo. Una prestazione semplicemente encomiabile da parte del sardo, che ha conquistato il suo primo atto conclusivo in una rassegna iridata e che è ormai entrato definitivamente in una nuova dimensione. Il 25enne si era messo al collo la medaglia di bronzo al corpo libero in occasione degli Europei di questa primavera, poi non aveva potuto prendere parte alle Olimpiadi di Tokyo 2020 a causa di un cavillo regolamentare che gli ha negato un possibile ripescaggio. Si è concentrato sulla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021)si è esaltato ai Mondiali 2021 di ginnastica artistica e si è qualificato per la finale al. L’azzurro ha eseguito unsemplicemente splendido: 6.2 la nota di partenza, 8.766 per una pulitissima esecuzione, 14.966 il punteggio complessivo. Una prestazione semplicemente encomiabile da parte del sardo, che ha conquistato il suo primo atto conclusivo in una rassegna iridata e che è ormai entrato definitivamente in una nuova dimensione. Il 25enne si era messo al collo la medaglia dialin occasione degli Europei di questa primavera, poi non aveva potuto prendere parte alle Olimpiadi di Tokyo 2020 a causa di un cavillo regolamentare che gli ha negato un possibile ripescaggio. Si è concentrato sulla ...

Advertising

reginadeicessi : @untapponelculo ma nicola bartolini non era oggi ai mondiali? - Podkopajeva : @ladopata1 Pardule? Mirto? No grazie, Nicola Bartolini. - draghistan_ : SIGNORE E SIGNORI NICOLA BARTOLINI È TORNATO - MimiNerazzurra : Mi salterà il profilo della ginnastica per questi video ma tutto il mondo merita di vedere il dominio dei nostri ra… - account2cool4u : RT @ginnasticando: Nicola Bartolini chiude un corpo libero SPETTACOLARE urlando 'non ci credo'???????? Beh noi ci crediamo invece ???? #Kitakyush… -