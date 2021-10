Newcastle, Steve Bruce esonerato: chi sarà il successore? (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dopo solo una settimana dall’acquisto del Newcastle, i nuovi proprietari del club di Premier League hanno esonerato il tecnico Steve Bruce. Complice il mediocre inizio di stagione – i Magpies sono penultimi in classifica, ancora senza vittorie all’attivo, con tre punti dopo otto giornate – la posizione del tecnico inglese appariva incerta ormai da tempo. E questa mattina, dopo la sconfitta casalinga nell’ultimo fine settimana, è arrivata l’ufficializzazione dell’esonero. Numerosa la rosa dei potenziali candidati per la successione, da Frank Lampard a Roberto Martinez, mentre Antonio Conte, il cui nome era stato accostato di recente al Newcastle, sembra essersi già defilato. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dopo solo una settimana dall’acquisto del, i nuovi proprietari del club di Premier League hannoil tecnico. Complice il mediocre inizio di stagione – i Magpies sono penultimi in classifica, ancora senza vittorie all’attivo, con tre punti dopo otto giornate – la posizione del tecnico inglese appariva incerta ormai da tempo. E questa mattina, dopo la sconfitta casalinga nell’ultimo fine settimana, è arrivata l’ufficializzazione dell’esonero. Numerosa la rosa dei potenziali candidati per la successione, da Frank Lampard a Roberto Martinez, mentre Antonio Conte, il cui nome era stato accostato di recente al, sembra essersi già defilato. SportFace.

