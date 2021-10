New York, vaccino Covid obbligatorio per dipendenti pubblici: 500 dollari a chi lo fa (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Se in Italia per i dipendenti pubblici , così come per tutti i lavoratori,è necessario il green pass , New York fa un passo oltre. La città, come annunciato dal sindaco Bill De Blasio , ha imposto l' ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Se in Italia per i, così come per tutti i lavoratori,è necessario il green pass , Newfa un passo oltre. La città, come annunciato dal sindaco Bill De Blasio , ha imposto l' ...

Advertising

breeadail : Here is a video captured by @localteamtv of the ongoing port protests— #TRIESTERESISTE Il capo ufficio di Roma de… - borghi_claudio : La cosa che mi manda ai matti è sentire le legioni di persone in televisione che commentano come se quello che sta… - teatrolafenice : ?? Visto che siamo in tema, ascoltiamo 'Hallowe'en' di Charles Ives, che ricordiamo oggi nel giorno della sua nascit… - kiara86769608 : RT @fattoquotidiano: Cvid, a New York vaccino obbligatorio per i dipendenti municipali. Il sindaco de Blasio: “Chi non si adegua rischia il… - CostanzaBattis1 : RT @GiovaQuez: La città di New York impone l'obbligo di vaccino contro il #COVID19 per tutti i dipendenti municipali, eliminando la possib… -