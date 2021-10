New York copia l'Italia: per entrare negli uffici pubblici servirà il green pass (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Start spreading the news e fatene un piccolo promemoria per quelli che, in ogni schermo televisivo disponibile, strillano che l’obbligo vaccinale per accedere al lavoro è una specie di follia autoritaria tutta Italiana, un vezzo da despoti annoiati e che vogliono svagarsi tormentando un po’ il popolo. Bene, quella stessa, identica, uguale, misura è stata adottata nella città che non dorme mai, nella frontiera della libertà, nella terra delle opportunità e dell’individualismo. Da oggi per entrare negli uffici pubblici a Manhattan o a Queens o a Brooklyn, insomma, un po’ dove vi pare all’interno della municipalità di New York, bisognerà munirsi di certificazione vaccinale (non sono ancora così avanti da chiamarlo green pass, ma impareranno). E il ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Start spreading the news e fatene un piccolo promemoria per quelli che, in ogni schermo televisivo disponibile, strillano che l’obbligo vaccinale per accedere al lavoro è una specie di follia autoritaria tuttana, un vezzo da despoti annoiati e che vogliono svagarsi tormentando un po’ il popolo. Bene, quella stessa, identica, uguale, misura è stata adottata nella città che non dorme mai, nella frontiera della libertà, nella terra delle opportunità e dell’individualismo. Da oggi pera Manhattan o a Queens o a Brooklyn, insomma, un po’ dove vi pare all’interno della municipalità di New, bisognerà munirsi di certificazione vaccinale (non sono ancora così avanti da chiamarlo, ma impareranno). E il ...

