Netflix ora ha 222 milioni di abbonati. E solo 67 sono negli Stati Uniti

Netflix registra 1,4 miliardi di dollari di profitto per il terzo trimestre The New York Times, pagina 3, di Edmund Lee. È stata una storia di due Netflix quella delle ultime settimane: da una parte lo speciale di Dave Chappelle, atteso da tempo, ha suscitato aspre condanne da parte degli addetti ai lavori e della critica, dall'altra la serie sconosciuta sudcoreana Squid Game è diventata una hit globale, diventando la serie più vista dello tv in streaming fino a oggi. (Entrambi hanno una cupa visione del mondo). Nessuno dei due ha contribuito molto ai risultati dell'azienda nel terzo trimestre, che è durato fino al 30 settembre (Squid Game ha debuttato nell'ultima settimana di settembre e lo speciale di Mr. Chappelle è diventato disponibile in ottobre), ma Netflix ha guadagnato 4,4 milioni di nuovi

