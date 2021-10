Netflix | “Echoes” | trama e cast della nuova miniserie thriller

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Netflix Echoes

ComingSoon.it

Jonathan Tucker - visto in serie come Debris e Kingdom - ha firmato per un ruolo regolare in, la nuova miniserie thriller dicreata da Vanessa Gazy e prodotta dall'ideatore di Tredici e Premio Pulitzer Brian Yorkey . L'attore raggiunge la protagonista Michelle Monaghan che ...... è stato da poco annunciato che l'attore Daniel Sunjata è stato scritturato per apparire in, la nuova miniserie targatae prodotta da Brian Yorkey , il creatore di Tredici . Lo show, ...Presto su Netflix debutterà la miniserie Echoes, prodotta dal regista di Tredici, Brian Yorkey, e con Michelle Monaghan come protagonista. La ...Jonathan Tucker - visto in serie come Debris e Kingdom - ha firmato per un ruolo regolare in Echoes, la nuova miniserie thriller di Netflix creata da Vanessa Gazy e prodotta dall'ideatore di Tredici e ...