Netflix batte le attese con risultati trimestre e nuovi abbonati

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Teleborsa) –chiude il terzodell’anno con utili migliori delledegli analisti. Nel periodo, il risultato netto si è attestato a 1,44 miliardi di dollari, con un utile per azione pari a 3,19 dollari, rispetto ai 2,56 attesi dollari attesi dal consensus. In linea con le aspettative, invece, il fatturato che è stato pari a 7,48 miliardi miliardi. Il colosso americano dello streaming supera le stime del mercato anche sulla crescita di: 4,4 milioni iutenti contro un aumento previsto di 3,84 milioni. Per il quartostima una crescita di altri 8,5 milioni di. (Foto: © bennymarty /123RF)

Inoltre Netflix ha introdotto politiche di welfare molto generose per le neomamme o i neopapà, che ... Anche Salesforce , impresa statunitense di cloud computing che ha sede a San Francisco, batte molto ...