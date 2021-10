Nel Lazio arriva una legge per prevenire e contrastare il disagio lavorativo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) AGI - La Regione Lazio è pronta ad emanare una legge per prevenire il cosiddetto ‘disagio lavorativo' che si manifesta nelle diverse forme che possono andare dallo stress psico-sociale, al mobbing, al born-out, alle molestie sessuali per poi sfociare in vere e proprie patologie che colpiscono il lavoratore. Disagi che vanno ad incidere sia sulla salute della comunità dei lavoratori che sulla produttività delle aziende. Depressione, ansia, attacchi di panico e insonnia fino a pensieri suicidari sono alcuni dei disturbi che possono essere causati da ambienti di lavoro con un cattivo clima organizzativo e ai quali la Regione Lazio vuol porre rimedio con la proposta di legge n.19 del 20 aprile 2018 appena approvata dalla IX commissione del Consiglio regionale che si occupa di Commissione ... Leggi su agi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) AGI - La Regioneè pronta ad emanare unaperil cosiddetto ‘lavorativo' che si manifesta nelle diverse forme che possono andare dallo stress psico-sociale, al mobbing, al born-out, alle molestie sessuali per poi sfociare in vere e proprie patologie che colpiscono il lavoratore. Disagi che vanno ad incidere sia sulla salute della comunità dei lavoratori che sulla produttività delle aziende. Depressione, ansia, attacchi di panico e insonnia fino a pensieri suicidari sono alcuni dei disturbi che possono essere causati da ambienti di lavoro con un cattivo clima organizzativo e ai quali la Regionevuol porre rimedio con la proposta din.19 del 20 aprile 2018 appena approvata dalla IX commissione del Consiglio regionale che si occupa di Commissione ...

RegioneLazio : 1| Nel Lazio il 91% della popolazione adulta ha completato il percorso di #vaccinazione, mentre la popolazione dai… - RegioneLazio : 2| Abbiamo anche cinque progetti per incentivare il turismo sull'Appia Antica e tre bandi per nuove idee riguardo i… - OfficialSSLazio : ?? La #SSLazio entra nel mondo dei Fan Token! Per tutte le info ?? - mimmogammella2 : @PBerizzi @OfficialSSLazio @lazio_e Buffone,crede di essere nel 1940 - 77777rlv : RT @BarillariDav: #nogreenpass Il Consigliere della Regione Lazio Davide Barillari si oppone al lasciapassare verde sul luogo di lavoro e A… -