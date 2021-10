Nedved: “Per il rinnovo di Dybala manca davvero poco, siamo vicinissimi” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato così ai microfoni di Sky a pochi minuti dal match contro lo Zenit, confermando che ci siamo quasi per il rinnovo di Dybala: “manca davvero poco, per la firma siamo vicinissimi”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Pavel, vicepresidente della Juventus, ha parlato così ai microfoni di Sky a pochi minuti dal match contro lo Zenit, confermando che ciquasi per ildi: “, per la firma”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

TuttoMercatoWeb : Juventus, Nedved annuncia il rinnovo di Dybala: 'Per la firma siamo vicinissimi' - sportli26181512 : Nedved: “Il rinnovo di Dybala? Siamo vicinissimi” - sportface2016 : #ZenitJuventus, #Nedved: 'Rinnovo Dybala? Firma vicinissima, troppo importante per noi' - chiesaalcentro : RT @mirkonicolino: #Nedved a Sky: 'Ultimamente abbiamo fatto bene e vogliamo andare avanti così. #Dybala? Speriamo di rivederlo con l’Inter… - Lodamarco1 : RT @TuttoMercatoWeb: Juventus, Nedved annuncia il rinnovo di Dybala: 'Per la firma siamo vicinissimi' -