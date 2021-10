Nba, i Bucks dominano i Nets. Non basta LeBron: Warriors ok sui Lakers al debutto (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’esordio è da campioni. Buona la prima per i Milwaukee Bucks che nell’opening night della stagione di Nba travolgono Brooklyn che capitola 127-104. Nel giorno del ritorno sul parquet di LaMarcus Aldridge, i Nets sono costretti a subire la prestazione rotonda di Giannis Antetokounmpo che trascina i suoi contro i principali avversari ad est con 32 punti, 14 rimbalzi e 7 assist. Ma dietro di lui c’è comunque una base solida rappresentata dai 20 punti a testa di Khris Middleton e Pat Connaughton. La partita sembra non avere storia sin dal primo quarto quando i Bucks toccano anche il margine di +19. Nel secondo periodo i Nets provano a mettere la testa fuori, accorciando sul -5 ma non basta. E non bastano ai Nets nemmeno Kevin Durant che ha chiuso con 32 punti ed 11 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’esordio è da campioni. Buona la prima per i Milwaukeeche nell’opening night della stagione di Nba travolgono Brooklyn che capitola 127-104. Nel giorno del ritorno sul parquet di LaMarcus Aldridge, isono costretti a subire la prestazione rotonda di Giannis Antetokounmpo che trascina i suoi contro i principali avversari ad est con 32 punti, 14 rimbalzi e 7 assist. Ma dietro di lui c’è comunque una base solida rappresentata dai 20 punti a testa di Khris Middleton e Pat Connaughton. La partita sembra non avere storia sin dal primo quarto quando itoccano anche il margine di +19. Nel secondo periodo iprovano a mettere la testa fuori, accorciando sul -5 ma non. E nonno ainemmeno Kevin Durant che ha chiuso con 32 punti ed 11 ...

