NBA 2021-2022: Milwaukee travolge Brooklyn, Curry trascina i Warriors contro i Lakers (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Si è finalmente alzato il sipario sulla nuova stagione NBA. Nell’Opening Night sono andate in scena due partite molto attese, con i campioni in carica dei Milwaukee Bucks che hanno subito lanciato un segnale ai principali rivali dei Brooklyn Nets; mentre nella Western Conference la prima ha visto cadere subito i Lakers per mano dei Golden State Warriors di uno Steph Curry subito molto incisivo. Nella prima partita dell’anno Milwaukee travolge Brooklyn per 127-104 in un match che ha visto i padroni di casa sempre in pieno controllo fin dal primo quarto, dove hanno toccato anche il +18. I Nets hanno provato a ricucire, crollando poi nell’ultimo quarto, con il parziale Bucks di 30-19. Giannis Antetokounmpo comincia con 32 punti, 14 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Si è finalmente alzato il sipario sulla nuova stagione NBA. Nell’Opening Night sono andate in scena due partite molto attese, con i campioni in carica deiBucks che hanno subito lanciato un segnale ai principali rivali deiNets; mentre nella Western Conference la prima ha visto cadere subito iper mano dei Golden Statedi uno Stephsubito molto incisivo. Nella prima partita dell’annoper 127-104 in un match che ha visto i padroni di casa sempre in pienollo fin dal primo quarto, dove hanno toccato anche il +18. I Nets hanno provato a ricucire, crollando poi nell’ultimo quarto, con il parziale Bucks di 30-19. Giannis Antetokounmpo comincia con 32 punti, 14 ...

