Napoli – Varsavia, Spalletti punta su Zanoli per sostituire Mario Rui (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Giovedì sera andrà in scena Napoli – Legia Varsavia allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Si tratta di un match importante, quasi da dentro fuori per gli uomini di Luciano Spalletti. Per tale motivo la squadra dovrà stare attentissima a non sottovalutare l’impegno. Con ogni probabilità vi sarà un massiccio turnover tra gli 11 L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Giovedì sera andrà in scena– Legiaallo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Si tratta di un match importante, quasi da dentro fuori per gli uomini di Luciano. Per tale motivo la squadra dovrà stare attentissima a non sottovalutare l’impegno. Con ogni probabilità vi sarà un massiccio turnover tra gli 11 L'articolo

Advertising

sscnapoli : ?? Promozione Europa League: Acquistando il biglietto di Napoli-Legia Varsavia sconto del 50% sul tagliando di Napo… - sscnapoli : La Prefettura di Napoli ha disposto il divieto di vendita di biglietti di ingresso allo Stadio Diego Armando Marado… - MondoNapoli : Report allenamento, il Napoli prepara la gara con il Legia Varsavia. Le ultime su Zielinski -… - BetItaliaWeb : Pronostici Europa League: Napoli-Legia Varsavia per i primi tre punti azzurri - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Monga: 'Il Napoli ha una rosa abbastanza ampia per affrontare squadre come il Legia Varsavia, giusto altern… -