Napoli | Spalletti | “Con il Legia sfida fondamentale con un solo risultato”

Advertising

ciropellegrino : Rubata l’automobile di #Spalletti, allenatore del Calcio #Napoli - annatrieste : Pensavo di aver chiuso con l'amore poi alla domanda sul furto della Panda #Spalletti ha risposto che 'si rubano 300… - SkyTG24 : Napoli, rubata l'auto dell'allenatore Luciano Spalletti - ilnapolionline : Carboni, ex calc.: 'Napoli? Sono contento che Spalletti si stia prendendo la sua rivincita dopo l’Inter' -… - gilnar76 : Osimhen titolare contro il Legia? Annuncio di Spalletti #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Spalletti

La difesa è uno dei punti deboli delin Europa. Nelle prime due partite la squadra diha subito cinque gol : 'Mi dà molto fastidio aver presto tanti gol in Europa League, ma è una ...Ilnon ha scelta, se vuole andare avanti anche nelle competizioni internazionali domani deve ...non riusciamo a vincere domani sarà difficile qualificarci - spiega il tecnico Luciano...Amedeo Carboni, ex calciatore della Roma, ha parlato oggi ai microfoni di "1 Football Club" su 1 Station Radio. "Perché i presidenti ...Antonio Petrazzuolo, direttore di "Napoli Magazine", ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: "Rrahmani mi ha colpito nell'intervista che ci ha concesso in esclusiva ...