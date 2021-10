Napoli, report allenamento: lavoro personalizzato per tre azzurri (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Questa mattina il Napoli ha si è allenato all'SSC Napoli Konami Training Center in vista della sfida al Legia Varsavia di domani sera alle 21, valida per la terza giornata del girone C di Europa League. Zielinski Napoli infortunio Napoli, report allenamento: Zielinski ancora a parte Zielinski, Malcuit e Ounas si allenano ancora a parte e non saranno disponibili per la gara tra Napoli e Legia Varsavia. Il comunicato del club azzurro. "La squadra in avvio ha svolto torello e attivazione. Successivamente, lavoro tattico, partita a campo ridotto e chiusura con esercitazioni su palle inattive. Malcuit ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Per Ounas, invece, allenamento ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Questa mattina ilha si è allenato all'SSCKonami Training Center in vista della sfida al Legia Varsavia di domani sera alle 21, valida per la terza giornata del girone C di Europa League. Zielinskiinfortunio: Zielinski ancora a parte Zielinski, Malcuit e Ounas si allenano ancora a parte e non saranno disponibili per la gara trae Legia Varsavia. Il comunicato del club azzurro. "La squadra in avvio ha svolto torello e attivazione. Successivamente,tattico, partita a campo ridotto e chiusura con esercitazioni su palle inattive. Malcuit ha svoltoin palestra. Per Ounas, invece,...

