Napoli, quando Sarri bloccò la cessione di Koulibaly: il retroscena (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Uno dei protagonisti del Napoli di questo inizio di stagione, ma non solo, è sicuramente Kalidou Koulibaly. Il gigante senegalese continua ad anellare prestazioni stratosferiche con una continuità disarmante. A Napoli dal 2014, Koulibaly è una colonna portante della rosa azzurra da parecchie stagioni. Eppure il suo primo anno in azzurro non fu affatto felice. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Uno dei protagonisti deldi questo inizio di stagione, ma non solo, è sicuramente Kalidou. Il gigante senegalese continua ad anellare prestazioni stratosferiche con una continuità disarmante. Adal 2014,è una colonna portante della rosa azzurra da parecchie stagioni. Eppure il suo primo anno in azzurro non fu affatto felice. L'articolo

Advertising

sebmes : Ha ragione @enricoletta quando dice «abbiamo stravinto ma non dobbiamo montarci la testa, sono elezioni amministrat… - giure99 : RT @sebmes: Ha ragione @enricoletta quando dice «abbiamo stravinto ma non dobbiamo montarci la testa, sono elezioni amministrative». Non h… - jonghoney6 : @woosplacee da quando sei di Napoli ???????? - 46Sancy : Valeri ad arbitrare Bologna-Milan e Chiffi al VAR. Quando nello stesso weekend ci sono Roma-Napoli e Inter-Juventus. NON DICO NULLA. - CastiMiki : @quelblur Ogni giorno mi sveglio e penso al napoli,pure quando mangio penso al napoli pure quando cago penso al nap… -