"Napoli primo?": Allegri spiazza tutti in diretta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nel post partita della sfida di Champions League tra Zenit e Juventus è intervenuto Massimiliano Allegri, allenatore dei bianconeri. Queste le sue dichiarazioni in merito al Napoli, in questo momento capolista in Serie A: "Il Napoli non perde un colpo? Con calma arriveremo anche noi" Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nel post partita della sfida di Champions League tra Zenit e Juventus è intervenuto Massimiliano, allenatore dei bianconeri. Queste le sue dichiarazioni in merito al, in questo momento capolista in Serie A: "Ilnon perde un colpo? Con calma arriveremo anche noi"

DAZN_IT : Com'è il tempo lassù, Victor? ?? Il Napoli batte il Torino e si conferma primo ?? #NapoliTorino #DAZN - Spazio_Napoli : 'Napoli primo?': Allegri spiazza tutti in diretta - jaimelvannister : Vero che ora come ora, visto la partenza falsa di stagione, l'importante è vincere e fare punti ma questa squadra n… - Sig_Ceretti : @asrale17 Non può. Deve fare il primo. Secondo tempo in panca. Così è pronto per il Napoli! - Skysurfer72 : RT @Emil_io76: ???????????? primo posto in girone di @ChampionsLeague 9 punti #FinoAllaFine #Allegri è questo. Se non vi piace tifate #Napoli -