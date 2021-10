Napoli-Legia Varsavia, Spalletti: “Partita decisiva, non bisogna mai abbassare la guardia” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, alla vigilia del match contro il Legia Varsavia valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League 2021/2022, ha parlato in conferenza stampa: “Questa gara diventa decisiva, se non riusciamo a vincere sarà durissima restare nella competizione. Porteremo tutte le motivazioni possibili. La cosa più importante è portare la mentalità che abbiamo in campionato anche in Europa, abbiamo calciatori di alto livello. Parlare di turnover sarebbe offensive per i miei calciatori, sono tutti titolari che io scelgo a seconda delle partite. Juan Jesus? Potrebbe giocare. Faremo le nostre valutazioni per provare a vincere la Partita. Nel campionato di sono molte insidie, ci sono tutti gli ingredienti perché diventi un Napoli ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il tecnico del, Luciano, alla vigilia del match contro ilvalevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League 2021/2022, ha parlato in conferenza stampa: “Questa gara diventa, se non riusciamo a vincere sarà durissima restare nella competizione. Porteremo tutte le motivazioni possibili. La cosa più importante è portare la mentalità che abbiamo in campionato anche in Europa, abbiamo calciatori di alto livello. Parlare di turnover sarebbe offensive per i miei calciatori, sono tutti titolari che io scelgo a seconda delle partite. Juan Jesus? Potrebbe giocare. Faremo le nostre valutazioni per provare a vincere la. Nel campionato di sono molte insidie, ci sono tutti gli ingredienti perché diventi un...

Advertising

sscnapoli : ?? Promozione Europa League: Acquistando il biglietto di Napoli-Legia Varsavia sconto del 50% sul tagliando di Napo… - sscnapoli : La Prefettura di Napoli ha disposto il divieto di vendita di biglietti di ingresso allo Stadio Diego Armando Marado… - 1926_cri : Il Legia è 15° in campionato ma primo in Europa League. Il Napoli è 1° in campionato ma ultimo in Europa League insieme al Leicester. - positanonews : #Calcio #NapoliCalcio #Sport #Europaleague #sscnapoli Napoli – Legia Varsavia: le parole di Koulibaly - sportface2016 : #UEL | #NapoliLegia Varsavia, le dichiarazioni del tecnico azzurro Luciano #Spalletti -