Napoli, altri disagi per il traffico: Galleria Quattro Giornate chiusa per infiltrazioni d'acqua (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Galleria Quattro Giornate: la presenza di infiltrazioni d'acqua hanno costretto alla chiusura del tunnel che conduce da Mergellina a Fuorigrotta. Giornata complicatissima quella di oggi, mercoledì 20 ottobre, per il traffico nella città di Napoli. È stata infatti chiusa per infiltrazioni d'acqua la Galleria Quattro Giornate. Il provvedimento di chiusura del tunnel che conduce da

