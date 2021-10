Murray - Tiafoe | battaglia di quasi 4 ore | guarda gli highlights

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) "Non ho mai giocato una partita del genere", dice Andy, dopo la vittoria in tre ore e qurantasei minuti contronel primo turno del torneo di tennis Atp di Anversa.gli...

"Non ho mai giocato una partita del genere", dice Andy, dopo la vittoria in tre ore e qurantasei minuti contronel primo turno del torneo di tennis Atp di Anversa. Guarda gli highlights del matchTre ore e quarantasei minuti di una battaglia epica. Andybatte l'americano Frances, nel primo turno del torneo Atp 250 di Anversa (Belgio, cemento indoor), con il punteggio finale di 7 - 6(2) 6 - 7(7) 7 - 6(8). "Non ho mai giocato una ...Lo scozzese passa al secondo turno dopo una battaglia vera: è stato il match più lungo del 2021 al meglio dei tre set ...Prova straordinaria al primo turno per l'ex numero uno al mondo che ha vinto dopo tre ore e 45' di gioco con il punteggio di 7-6, 6-7, 7-6 ...