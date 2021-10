Mura la madre morta nell’armadio per prendere la pensione: avrà anche l’eredità (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La storia che in questi giorni è finita su tutti i giornali e di cui si sta parlando in tutti i programmi televisivi lascia senza parole. E di ora in ora emergono dettegli inquietanti su questa vicenda. Oltre all’epilogo che, come accade in questi casi, è sempre surreale. Perchè il 50enne che ha Murato in casa sua madre morta, tenendola dentro un armadio per due anni, non solo si è “goduto” la sua pensione per tutto questo tempo, truffando l’INPS ma essendo il solo erede della donna, avrà anche l’appartamento di proprietà della signora venuta a mancare. Oggi di questa vicenda se ne parla in tutta Italia e il fatto che un uomo possa aver continuato a fare la sua vita, ben sapendo che dentro a dei sacchi neri della spazzatura, tra legno e argilla ci fosse sua madre ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La storia che in questi giorni è finita su tutti i giornali e di cui si sta parlando in tutti i programmi televisivi lascia senza parole. E di ora in ora emergono dettegli inquietanti su questa vicenda. Oltre all’epilogo che, come accade in questi casi, è sempre surreale. Perchè il 50enne che hato in casa sua, tenendola dentro un armadio per due anni, non solo si è “goduto” la suaper tutto questo tempo, truffando l’INPS ma essendo il solo erede della donna,l’appartamento di proprietà della signora venuta a mancare. Oggi di questa vicenda se ne parla in tutta Italia e il fatto che un uomo possa aver continuato a fare la sua vita, ben sapendo che dentro a dei sacchi neri della spazzatura, tra legno e argilla ci fosse sua...

