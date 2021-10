Mudimed ‘per avvicinare giovani a ricerca e sconfiggere fake news’ (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il ‘museo digitale’ Mudimed.it, prima sala virtuale sulla storia della medicina ha “l’obiettivo di fare in modo che i cittadini, i giovani soprattutto, si avvicinino al metodo scientifico, aiutandoli a capire che per affrontare questioni complesse serve studio, ricerca e passione. Dobbiamo fronteggiare e contrastare chi semplifica e diffonde fake news, così che si potrà sconfiggere la paura. La ricerca è coraggio, ottimismo e voglia di conoscenza cioè di tutto quello che abbiamo bisogno in particolar modo oggi”. Così Giuliano Volpe, coordinatore del Comitato Scientifico Mudimed e professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Bari, a margine della presentazione dell’iniziativa, tenutasi oggi a Roma al ministero della Cultura. Volpe ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il ‘museo digitale’.it, prima sala virtuale sulla storia della medicina ha “l’obiettivo di fare in modo che i cittadini, isoprattutto, si avvicinino al metodo scientifico, aiutandoli a capire che per affrontare questioni complesse serve studio,e passione. Dobbiamo fronteggiare e contrastare chi semplifica e diffondenews, così che si potràla paura. Laè coraggio, ottimismo e voglia di conoscenza cioè di tutto quello che abbiamo bisogno in particolar modo oggi”. Così Giuliano Volpe, coordinatore del Comitato Scientificoe professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Bari, a margine della presentazione dell’iniziativa, tenutasi oggi a Roma al ministero della Cultura. Volpe ...

