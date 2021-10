MTV EMA 2021, ecco i nomi dei candidati per il Best Italian Act (Di mercoledì 20 ottobre 2021) MTV ha annunciato oggi le nomination per gli EMA 2021, tra cui quelle per il Best Italian Act. Si tratta di cinque artisti, un mix tra rap vecchia scuola, giovani dei talent e una band: Caparezza, Madame, Måneskin, Rkomi e Aka7even, quest’ultimo scelto dai fan dopo un voto via Instagram e sul sito ufficiale di MTV Italia. I Måneskin sono candidati anche in due categorie internazionali: Best Group, con rivali BTS, Imagine Dragons, Jonas Brothers, Little Mix e Silk Sonic, e Best Rock, dove se la vedono con Coldplay, Foo Fighters, Imagine Dragons, Kings of Leon e The Killers. La cerimonia sarà domenica 14 novembre, in diretta dal Papp László Budapest Sportaréna in Ungheria. Nelle altre categorie, l’artista con più nomination è Justin Bieber, che ne ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) MTV ha annunciato oggi lenation per gli EMA, tra cui quelle per ilAct. Si tratta di cinque artisti, un mix tra rap vecchia scuola, giovani dei talent e una band: Caparezza, Madame, Måneskin, Rkomi e Aka7even, quest’ultimo scelto dai fan dopo un voto via Instagram e sul sito ufficiale di MTV Italia. I Måneskin sonoanche in due categorie internazionali:Group, con rivali BTS, Imagine Dragons, Jonas Brothers, Little Mix e Silk Sonic, eRock, dove se la vedono con Coldplay, Foo Fighters, Imagine Dragons, Kings of Leon e The Killers. La cerimonia sarà domenica 14 novembre, in diretta dal Papp László Budapest Sportaréna in Ungheria. Nelle altre categorie, l’artista con piùnation è Justin Bieber, che ne ...

