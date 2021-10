Mourinho | nuove ed inaspettate dichiarazioni su Orsato in conferenza

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) José, instampa per la sfida di Conference League, è ritornato a parlare di quanto successo conin Juve-Roma. Domani, 21 ottobre, alle ore 21:45 la Roma sarà impegnata in Conference League contro il Bodo/Glimt. Proprio in merito a questa sfida si è svolta oggi lastampa in cui ha parlato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.