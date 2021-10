Mourinho | “Domani sarò costretto a fare delle rotazioni Zaniolo ci sarà contro il Napoli”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Josèha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference Leagueil Bodo Glimt. Ecco le sue parole: “Non abbiamo tanti giocatori, qualcuno ha anche un piccolo problema. Dobbiamo per forzaun po’ di. Ho tante partite fatte in Europa, ma mai in Norvegia. Non sono mai stato a Bodo dove mi dicono che ci sia un grande amore per il calcio e mi auguro chevada bene per tutto”. Su: “Si ce la puòcon il. E’ un ragazzo con un storia clinica da rispettare. Ha sofferto tanto ed è alla sua prima stagione dopo la grande sofferenza. Bisogna rispettare le sue paure e i suoi momenti di incertezza, quando è così è meglio farlo riposare. Dopo un doppio crociato non è il caso che non giochi su ...

E' andata in scena in scena la conferenza stampa di Mourinho e Darboe in vista della sfida che la Roma giocherà domani alle 18:45 contro il Bodo/Glimt valida per la Conference League.