Motomondiale: Gp E.Romagna. Aprilia,Espargarò'Sensazioni molto positive' (Di mercoledì 20 ottobre 2021) A Misano al via anche le RS - GP di Maverick Vinales e Lorenzo Savadori MISANO ADRIATICO - La MotoGP fa tappa al Misano World Circuit Marco Simoncelli per la seconda volta in questa stagione e l'... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) A Misano al via anche le RS - GP di Maverick Vinales e Lorenzo Savadori MISANO ADRIATICO - La MotoGP fa tappa al Misano World Circuit Marco Simoncelli per la seconda volta in questa stagione e l'...

Advertising

dianatamantini : MOTOGP - Aprilia a tre punte per il GP dell'Emilia Romagna. Accanto ad Aleix Espargaró rientra Maverick Viñales, si… - corsedimoto : MOTOGP - #Aprilia a tre punte per il GP dell'Emilia Romagna. Accanto ad Aleix #Espargaro rientra Maverick #Vinales,… - dianatamantini : MOTO3 - Gabriel Rodrigo assente nel GP dell'Emilia Romagna. Il pilota Moto3 sta ancora facendo i conti con una lesi… - corsedimoto : MOTO3 - Gabriel #Rodrigo assente nel GP dell'Emilia Romagna. Il pilota #Moto3 sta ancora facendo i conti con una le… - MaurizioVr46 : RT @SkySportMotoGP: ???? Il Motomondiale torna a Misano ?? Tutte le info in vista del GP dell’Emilia Romagna #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP htt… -