MotoGP, Vinales torna in pista, Savadori presente come wild card (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Maverick Vinales si prepara a tornare nel Motomondiale questo week-end in occasione del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, sedicesimo atto della stagione. Il pilota iberico non è l’unico ritorno nel box dell’Aprilia, formazione che ha annunciato la presenza come wild card di Lorenzo Savadori. Lo spagnolo, lo ricordiamo, ha saltato l’appuntamento di Austin (Texas/USA) in seguito alla scomparsa in quel di Jerez de la Frontera del cucino Dean Berta Vinales, morto durante la gara della Supersport 300. L’ex alfiere della Yamaha ha commentato alla propria formazione: “tornare in gara a Misano per me è speciale, qui ho provato per la prima volta la RS-GP ed è iniziata la mia storia con Aprilia. Le temperature saranno più basse rispetto a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Mavericksi prepara are nel Motomondiale questo week-end in occasione del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, sedicesimo atto della stagione. Il pilota iberico non è l’unico ritorno nel box dell’Aprilia, formazione che ha annunciato la presenzadi Lorenzo. Lo spagnolo, lo ricordiamo, ha saltato l’appuntamento di Austin (Texas/USA) in seguito alla scomparsa in quel di Jerez de la Frontera del cucino Dean Berta, morto durante la gara della Supersport 300. L’ex alfiere della Yamaha ha commentato alla propria formazione: “re in gara a Misano per me è speciale, qui ho provato per la prima volta la RS-GP ed è iniziata la mia storia con Aprilia. Le temperature saranno più basse rispetto a ...

Advertising

FormulaPassion : #MotoGP: #Dovizioso spiega il no ad #Aprilia - Motorsport_IT : #MotoGP | Vinales rientra a Misano, #Aprilia schiera anche Savadori - FormulaPassion : MotoGP / Aprilia, a Misano torna Vinales: “Abbiamo un gran potenziale” - dianatamantini : MOTOGP - Aprilia a tre punte per il GP dell'Emilia Romagna. Accanto ad Aleix Espargaró rientra Maverick Viñales, si… - corsedimoto : MOTOGP - #Aprilia a tre punte per il GP dell'Emilia Romagna. Accanto ad Aleix #Espargaro rientra Maverick #Vinales,… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Vinales Motomondiale: Gp E.Romagna. Aprilia,Espargarò'Sensazioni molto positive' A Misano al via anche le RS - GP di Maverick Vinales e Lorenzo Savadori MISANO ADRIATICO - La MotoGP fa tappa al Misano World Circuit Marco Simoncelli per la seconda volta in questa stagione e l'Aprilia Racing Team Gresini si presenta al gran ...

MotoGP, Misano 2021: numeri, statistiche, curiosità. Mai nessuno ha vinto 4 volte in Romagna, ma Marc Marquez può sfatare il tabù MISANO " 500cc/MOTOGP Quello del 2021 sarà il 27° Gran Premio iridato ospitato dalla pista romagnola. Sinora, qui si sono disputati 18 GP di San Marino, 7 GP d'Italia e 1 GP di Emilia Romagna. I ...

MotoGP, Meregalli: “Maverick Vinales? Meglio che sia andato via” Corse di Moto MotoGP, Vinales torna in pista, Savadori presente come wild card Maverick Vinales si prepara a tornare nel Motomondiale questo week-end in occasione del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, sedicesimo atto della stagione. Il pilota iberico non è l' ...

MotoGP, GP Emilia Romagna: Vinales torna in pista, Savadori presente come wild card Maverick Vinales si prepara a tornare nel Motomondiale questo week-end in occasione del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, sedicesimo atto della stagione. Il pilota iberico non è l' ...

A Misano al via anche le RS - GP di Mavericke Lorenzo Savadori MISANO ADRIATICO - Lafa tappa al Misano World Circuit Marco Simoncelli per la seconda volta in questa stagione e l'Aprilia Racing Team Gresini si presenta al gran ...MISANO " 500cc/Quello del 2021 sarà il 27° Gran Premio iridato ospitato dalla pista romagnola. Sinora, qui si sono disputati 18 GP di San Marino, 7 GP d'Italia e 1 GP di Emilia Romagna. I ...Maverick Vinales si prepara a tornare nel Motomondiale questo week-end in occasione del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, sedicesimo atto della stagione. Il pilota iberico non è l' ...Maverick Vinales si prepara a tornare nel Motomondiale questo week-end in occasione del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, sedicesimo atto della stagione. Il pilota iberico non è l' ...