MotoGP, Valentino Rossi e l'ultima Misano: viaggio a Tavullia con il fan club VR46 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La storia di Valentino Rossi attraverso il suo fan club a Tavullia, dove è nato il mito VR46. Emozioni e preparativi in vista dell'ultima gara del Dottore in Italia nel Mondiale MotoGP Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La storia diattraverso il suo fan, dove è nato il mito. Emozioni e preparativi in vista dell'gara del Dottore in Italia nel Mondiale

Advertising

SkySportMotoGP : ?? ULTIMO MISANO DA PILOTA PER VALENTINO ROSSI E IL DECIMO ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA DEL SIC: RACE WEEK A DIR POC… - SkySportMotoGP : ?? ACCADDE OGGI: #19Ottobre 2003 ? ?? VALENTINO ROSSI vince a Phillip Island ? Nonostante la penalizzazione, poi un o… - SkySportMotoGP : ?? #VR46 annuncia, ironicamente, la fine dell'Academy: 'Ma chi c?? me l'ha fatto fare?' ? ?? La reazione del Dottore a… - ArmandaGelsomin : RT @SkySportMotoGP: Valentino Rossi in MotoGP a Misano: il rapporto speciale col circuito 'Marco Simoncelli' #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP… - ArmandaGelsomin : RT @SkySportMotoGP: I genitori di Valentino Rossi: 'Ha dato tutto per le moto'. La guida tv dello #SkyRossiDay #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoG… -