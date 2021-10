MotoGP, GP Italia. Quartararo: “Penso ai punti, sarò intelligente” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Per questa parte finale della competizione la mia mentalità è leggermente cambiata. L’ultima volta che siamo stati a Misano, correvo per la vittoria e non pensavo affatto al campionato”. A parlare è Fabio Quartararo che si sofferma sull’imminente Gp del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna. “Ovviamente – aggiunge il leader del mondiale – farò del mio meglio come sempre per ottenere il miglior risultato possibile questo fine settimana, perchè è quello che mi diverto di più, ma cercherò di essere intelligente al riguardo”. Poi ancora: “Ad Austin è stata davvero dura ma gratificante. Quel secondo posto è stato fantastico per il campionato, soprattutto perché mancano solo tre Gp”. Per il pilota Yamaha Misano vuol dire secondi posti, due, nel 2019 e nel 2021. Quando mancano tre gare alla fine della stagione, il francese ha 52 punti di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Per questa parte finale della competizione la mia mentalità è leggermente cambiata. L’ultima volta che siamo stati a Misano, correvo per la vittoria e non pensavo affatto al campionato”. A parlare è Fabioche si sofferma sull’imminente Gp del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna. “Ovviamente – aggiunge il leader del mondiale – farò del mio meglio come sempre per ottenere il miglior risultato possibile questo fine settimana, perchè è quello che mi diverto di più, ma cercherò di essereal riguardo”. Poi ancora: “Ad Austin è stata davvero dura ma gratificante. Quel secondo posto è stato fantastico per il campionato, soprattutto perché mancano solo tre Gp”. Per il pilota Yamaha Misano vuol dire secondi posti, due, nel 2019 e nel 2021. Quando mancano tre gare alla fine della stagione, il francese ha 52di ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? #VR46 annuncia, ironicamente, la fine dell'Academy: 'Ma chi c?? me l'ha fatto fare?' ? ?? La reazione del Dottore a… - SkySportMotoGP : ?? L’ultima vittoria di Valentino Rossi a Misano, nel 2014 ? ?? Avvicinamento all’ultimo GP del Dottore in Italia pri… - SkySportMotoGP : MotoGP, Misano pronta a salutare l'ultima gara di Valentino Rossi in Italia #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - sportface2016 : #MotoGP, #Quartararo è carico: 'Penso ai punti, sarò intelligente' - ArmandaGelsomin : RT @SkySportMotoGP: ?? L’ultima vittoria di Valentino Rossi a Misano, nel 2014 ? ?? Avvicinamento all’ultimo GP del Dottore in Italia prima d… -