Mossa anti-Mondiali: Federazioni pronte a lasciare la FIFA (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Più di una dozzina di Federazioni europee starebbero valutando di lasciare la FIFA come gesto forte nella lotta al progetto dei Mondiali ogni due anni. Lo riporta AP News, sottolineando che la UEFA ha già sentito alcuni membri che stanno pensando di informare la FIFA della loro intenzione di ritirare la loro associazione all’organo di L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Più di una dozzina dieuropee starebbero valutando dilacome gesto forte nella lotta al progetto deiogni due anni. Lo riporta AP News, sottolineando che la UEFA ha già sentito alcuni membri che stanno pensando di informare ladella loro intenzione di ritirare la loro associazione all’organo di L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Mossa anti-Mondiali: Federazioni pronte a lasciare la FIFA: Più di una dozzina di Federazioni… - Luca_zone : RT @Saverio_94: Canale5 deve ripensare il pomeriggio anzitutto con una mossa: eliminare la soap turca, che non solo non fa un buon ascolto… - cristia_urbano : RT @Saverio_94: Canale5 deve ripensare il pomeriggio anzitutto con una mossa: eliminare la soap turca, che non solo non fa un buon ascolto… - Federic01996 : RT @Saverio_94: Canale5 deve ripensare il pomeriggio anzitutto con una mossa: eliminare la soap turca, che non solo non fa un buon ascolto… - allesword : RT @Saverio_94: Canale5 deve ripensare il pomeriggio anzitutto con una mossa: eliminare la soap turca, che non solo non fa un buon ascolto… -