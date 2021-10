Mosca | Talebani riconosciuti quando rispetteranno promesse

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) La possibilità di un riconoscimento internazionale del movimento talebano è stata sollevata durante i colloqui di. Lo ha detto Zamir Kabulov, l'inviato presidenziale russo per l'Afghanistan e ...

Ultime Notizie dalla rete : Mosca Talebani

ANSA Nuova Europa

...riconoscimento internazionale del movimento talebano è stata sollevata durante i colloqui di. ... Ma accadrà quando icominceranno ad essere all'altezza della maggior parte delle ..., 20 ott 13:42 - La questione del riconoscimento internazionale deial potere in Afghanistan è stata discussa durante il vertice odierno del Formato di. Lo ha affermato Zamir ...Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov riconosce gli 'sforzi' dei talebani per cercare di stabilizzare la situazione in Afghanistan, ...La possibilità di un riconoscimento internazionale del movimento talebano è stata sollevata durante i colloqui di Mosca. (ANSA) ...