Morta la star della tv: aveva solo 34 anni, dramma improvviso (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La star della tv è Morta: aveva solo 34 anni, dramma improvviso per l’ex concorrente del dating show seguitissimo. Un ex concorrente del dating show “Millionaire Matchmaker”, Trevor Jones è morto all’inizio di questo mese dopo un’improvvisa malattia, ha confermato il suo amico e socio in affari Travis Lubinsky. (screenshot video)In un post sul suo defunto amico, Lubinsky ha affermato che Jones ha avuto un “malore improvviso legato sindrome di Ehlers Danlos vascolare” ed è morto il 9 ottobre. Jones aveva 34 anni, secondo la sua pagina Facebook. La sindrome di Ehlers-Danlos è un gruppo di disturbi che colpiscono i tessuti connettivi del corpo, come la pelle, le articolazioni e le pareti ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Latv è34per l’ex concorrente del dating show seguitissimo. Un ex concorrente del dating show “Millionaire Matchmaker”, Trevor Jones è morto all’inizio di questo mese dopo un’improvvisa malattia, ha confermato il suo amico e socio in affari Travis Lubinsky. (screenshot video)In un post sul suo defunto amico, Lubinsky ha affermato che Jones ha avuto un “malorelegato sindrome di Ehlers Danlos vascolare” ed è morto il 9 ottobre. Jones34, secondo la sua pagina Facebook. La sindrome di Ehlers-Danlos è un gruppo di disturbi che colpiscono i tessuti connettivi del corpo, come la pelle, le articolazioni e le pareti ...

Advertising

niagara95s : Se ragionate da bigotte allora manco dare gatta morta al figlio potrebbe star bene guardare ! È amore mica violenza… - MarysAdventure5 : @dntstartwme La Apple non la userò volontariamente neanche morta, la Samsung potrei anche, ma star li ad attivare a… - sayaddhina : @LallaLaurav @FedorikaX @dellandro58 @GuidoCrosetto ma non gli rispondere nemmeno a questa povera #beotanovax che d… - sayaddhina : @FedorikaX @LallaLaurav @dellandro58 @GuidoCrosetto che lady... ah trovati un'altra pic la pornostar è morta per ov… - qnazionale : Ricarlo Flanagan: morta a 40 anni di Covid la star di Disney Plus -

Ultime Notizie dalla rete : Morta star Il rapper Kanye West cambia legalmente nome, d'ora in poi sarà solo 'Ye' La star è nel mezzo di un divorzio dalla star dei reality Kim Kardashian , dopo la separazione ... Il suo ultimo album intitolato 'Donda' , il nome di sua madre morta nel 2007 dopo un intervento di ...

"Hawking, l'amico geniale tra fisica, battute e litigi" ...che ha portato avanti una carriera parallela da sceneggiatore nel mondo del cinema e della tv (Star ... Per esempio, nel libro racconto di quando lui voleva scrivere che la filosofia è morta, e io non ...

Morta la star della tv: aveva solo 34 anni, dramma improvviso Ck12 Giornale Veronica Corinne Zanon, chi è la studentessa di 19 anni morta in Olanda Veronica Corinne Zanon è morta improvvisamente ad Amsterdam dove studiava all’Uva. A trovarla è stato il fidanzato spagnolo, che era andato da lei per studiare. Veronica riversava agonizzante a terra ...

Travolta da una porta di calcio, muore bimba di 5 anni Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella! Si è verificata oggi una tragedia a Rocca di Botte (L’Aquila) dove una b ...

Laè nel mezzo di un divorzio dalladei reality Kim Kardashian , dopo la separazione ... Il suo ultimo album intitolato 'Donda' , il nome di sua madrenel 2007 dopo un intervento di ......che ha portato avanti una carriera parallela da sceneggiatore nel mondo del cinema e della tv (... Per esempio, nel libro racconto di quando lui voleva scrivere che la filosofia è, e io non ...Veronica Corinne Zanon è morta improvvisamente ad Amsterdam dove studiava all’Uva. A trovarla è stato il fidanzato spagnolo, che era andato da lei per studiare. Veronica riversava agonizzante a terra ...Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella! Si è verificata oggi una tragedia a Rocca di Botte (L’Aquila) dove una b ...