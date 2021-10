Monza, Scozzarella ko: lesione al crociato anteriore del ginocchio sinistro (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Monza, con un comunicato ufficiale, ha fornito gli aggiornamenti sulle condizioni di Scozzarella: brutto infortunio Matteo Scozzarella, centrocampista del Monza, ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Lo comunica lo stesso club. COMUNICATO – «In seguito agli accertamenti specialistici eseguiti, Matteo Scozzarella ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il centrocampista del Monza, che si era infortunato nel corso della gara di Parma, sarà sottoposto a intervento chirurgico venerdì 22 ottobre dal Professor Zaffagnini, presso ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il, con un comunicato ufficiale, ha fornito gli aggiornamenti sulle condizioni di: brutto infortunio Matteo, centrocampista del, ha riportato ladel legamentodel. Lo comunica lo stesso club. COMUNICATO – «In seguito agli accertamenti specialistici eseguiti, Matteoha riportato unadel legamentodel. Il centrocampista del, che si era infortunato nel corso della gara di Parma, sarà sottoposto a intervento chirurgico venerdì 22 ottobre dal Professor Zaffagnini, presso ...

