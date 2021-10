Monopattini,Assosharing “Obbligo casco non supportato da dati incidenti” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Dopo oltre tre mesi di colloqui e la stesura di un protocollo di intesa, apprendiamo con stupore da fonti giornalistiche che il Mims è orientato a introdurre l’Obbligo del casco per i maggiorenni che utilizzano il monopattino in sharing. Sarebbe una scelta drammatica per l’industria della mobilità sostenibile, non basata su dati oggettivi relativi agli incidenti. Da uno studio dell”Osservatorio Sharing Mobility presso il Ministero dell’Ambiente emerge infatti come si verifichino 44 incidenti ogni 10mila Monopattini in sharing, pari allo 0,004%. Numeri che indicano come in Italia non esista alcuna emergenza per i Monopattini in sharing che giustifichino l’Obbligo del casco per i maggiorenni”. Lo dichiara Assosharing, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Dopo oltre tre mesi di colloqui e la stesura di un protocollo di intesa, apprendiamo con stupore da fonti giornalistiche che il Mims è orientato a introdurre l’delper i maggiorenni che utilizzano il monopattino in sharing. Sarebbe una scelta drammatica per l’industria della mobilità sostenibile, non basata suoggettivi relativi agli. Da uno studio dell”Osservatorio Sharing Mobility presso il Ministero dell’Ambiente emerge infatti come si verifichino 44ogni 10milain sharing, pari allo 0,004%. Numeri che indicano come in Italia non esista alcuna emergenza per iin sharing che giustifichino l’delper i maggiorenni”. Lo dichiara, ...

Advertising

Michele_Arnese : RT @StartMagNews: Perché l’associazione #Assosharing, a partire dalla società #Helbiz, vive con apprensione la discussione parlamentare sul… - StartMagNews : Perché l’associazione #Assosharing, a partire dalla società #Helbiz, vive con apprensione la discussione parlamenta… - paolo77jpm : RT @vaielettrico: Troppa indisciplina nei monopattini in #Sharing: il ministero sembra aver deciso l'obbligo del casco per tutti (oggi è so… - Italpress : Monopattini,Assosharing “Obbligo casco non supportato da dati incidenti” - viaggiareonthe1 : Obbligo casco monopattini, per Assosharing non basato su dati -