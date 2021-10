Mondiali ciclismo su pista: Martina Fidanza strepitosa nello scratch, quartetto azzurro per l’oro nell’inseguimento (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Non potevano cominciare meglio di così i Campionati del Mondo di ciclismo su pista per l’Italia. Martina Fidanza si aggiudica il primo titolo della rassegna con una prova superba nello scratch, trionfando con più di mezzo giro di vantaggio sulle avversarie. Le altre due finali di serata sorridono alle insuperabili ragazze tedesche ed agli alfieri olandesi nelle team sprint, sugli scudi il quartetto olimpico capitanato da Filippo Ganna che domani scenderà in pista per l’oro nell’inseguimento a squadre. Esordio esaltante in quel di Roubaix per i colori azzurri grazie alla straordinaria azione di Martina Fidanza nello scratch. La bergamasca ha sfruttato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Non potevano cominciare meglio di così i Campionati del Mondo disuper l’Italia.si aggiudica il primo titolo della rassegna con una prova superba, trionfando con più di mezzo giro di vantaggio sulle avversarie. Le altre due finali di serata sorridono alle insuperabili ragazze tedesche ed agli alfieri olandesi nelle team sprint, sugli scudi ilolimpico capitanato da Filippo Ganna che domani scenderà inpera squadre. Esordio esaltante in quel di Roubaix per i colori azzurri grazie alla straordinaria azione di. La bergamasca ha sfruttato ...

