Mondiale ogni due anni | Infantino | “20 dicembre discuteremo di un nuovo calendario internazionale”

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, al termine del Consiglio Fifa, ha annunciato un incontro dedicato all'ipotesi di una cadenza biennale per il Mondiale di calcio: "discuteremo del progetto di un nuovo calendario internazionale in un summit convocato apposta il 20 dicembre prossimo, con tutte le 211 federazioni calcistiche nazionali. Serve il consenso di tutti". Da questa riunione, però, non è detto che emerga una decisione definitiva, ma è più probabile che la sede per scegliere sia il congresso Mondiale, fissato a Doha per il 31 marzo del 2022.

