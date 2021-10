Mondiale biennale, gli schieramenti. E l'Uefa pensa alla Nations League con le sudamericane (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sinceramente non c'era bisogno di questa fretta per un Mondiale che rischia di stravolgere il calcio. Ma ormai è scontro totale. E sarà difficile ricucire i mille pezzi in frantumi del rapporto Fifa - ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sinceramente non c'era bisogno di questa fretta per unche rischia di stravolgere il calcio. Ma ormai è scontro totale. E sarà difficile ricucire i mille pezzi in frantumi del rapporto Fifa - ...

Advertising

tancredipalmeri : Fermi tutti. Infantino ha per ora - per ora - sospeso il voto di dicembre sul Mondiale biennale. Ma sentite questa:… - AntoVitiello : #Maldini: 'Giocare il Mondiale ogni 2 anni non penso sia una buona idea. Mi auguro che FIFA voglia abbandonare ques… - MdEroi : RT @tancredipalmeri: Il presidente della Uefa Ceferin ha avvertito Infantino che il decidere per un Mondiale biennale comporterebbe da part… - tancredipalmeri : Il presidente della Uefa Ceferin ha avvertito Infantino che il decidere per un Mondiale biennale comporterebbe da p… - ilcirotano : Mondiale biennale, niente voto a dicembre. L'Europa frena Infantino - -