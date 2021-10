MMA, il ritorno di Marvin Vettori dopo la sconfitta con Adesanya. Con Costa l’occasione per il rilancio (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Marvin Vettori è pronto per tornare a combattere. Il fighter italiano affronterà Paulo Costa sabato 23 ottobre sul ring dell’UFC Apex di Las Vegas (Nevada, USA). Il trentino, ormai stella acclarata della UFC, la massima promotion di MMA (arti marziali miste) a livello mondiale, se la dovrà vedere con il temibilissimo brasiliano. Si tratta di un main event davvero di lusso e assolutamente da non perdere, in programma tra l’altro attorno alla mezzanotte italiana e dunque senza l’obbligo di puntare la sveglia nel cuore della notte per poterlo seguire. Guarda Vettori-Costa live su DAZN. Attiva ora Marvin Vettori, 28enne nativo di Mezzocorona, ha perso lo scorso 12 giugno contro il nigeriano Israel Adesanya nel match che metteva in palio il Mondiale dei ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021)è pronto per tornare a combattere. Il fighter italiano affronterà Paulosabato 23 ottobre sul ring dell’UFC Apex di Las Vegas (Nevada, USA). Il trentino, ormai stella acclarata della UFC, la massima promotion di MMA (arti marziali miste) a livello mondiale, se la dovrà vedere con il temibilissimo brasiliano. Si tratta di un main event davvero di lusso e assolutamente da non perdere, in programma tra l’altro attorno alla mezzanotte italiana e dunque senza l’obbligo di puntare la sveglia nel cuore della notte per poterlo seguire. Guardalive su DAZN. Attiva ora, 28enne nativo di Mezzocorona, ha perso lo scorso 12 giugno contro il nigeriano Israelnel match che metteva in palio il Mondiale dei ...

