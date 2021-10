Miriana Trevisan e Nicola Pisu si baciano | Lei | “Non diciamolo a nessuno”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)si sono baciati nella love boat dopo la cena organizzata da lui per lei La L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

fulginitigiada : ?Miriana Trevisan 48 anni? DEA?? #gfvip - FRANCESCOASROM7 : @ils0leseitu Non Volevo Dire Questo Volevo Solamente Dire Che Miriana Trevisan È Superiore A Elisabetta Gregoraci E La Salvo Sempre - blogtivvu : Chi è Bruno del GF Vip? “Miriana Trevisan ha paura che qualcuno si sia inventato qualcosa…”, nuovo indizio sull’uom… - DonnaGlamour : GF Vip, bacio tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan, ma lei non vuole che si sappia - GiuseppeporroIt : GF Vip 6, spunta il video del “limone” tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu? Il video incriminato (VIDEO) #gfvip… -

Ultime Notizie dalla rete : Miriana Trevisan

Chi è Bruno? Nella Casa del Grande Fratello Vip è saltato fuori questo nome, durante il faccia a faccia in Confessionale trae Alfonso Signorini che ha incalzato la showgirl. Chi è Bruno? "ha paura che qualcuno si sia inventato qualcosa" Se ho fuori una persona dalla casa? Non ho proprio idea. Su ...Durante l'ultima puntata del ' Grande Fratello Vip ', condotto da Alfonso Signorini, si è parlato della possibile coppia formata dae Nicola Pisu . I due, soprattutto nelle ultime settimane si sono avvicinati sempre di più, e il figlio di Patrizia Mirigliani ha sempre parlato bene della gieffina. Lo stesso ...Miriana Trevisan e Nicola Pisu si baciano nella love boat nella casa del Grande Fratello Vip ma vogliono tenere il segreto ...Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan e Nicola Pisu: scatta il primo bacio passionale (VIDEO) In questi ultimi giorni Miriana Trevisan ha rivelato di ...