Miriana Trevisan e Nicola Pisu: cosa è successo in love Boat? (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Miriana Trevisan e Nicola Pisu hanno trascorso una bella serata insieme ieri sera in love Boat Nicola ieri nel tardo pomeriggio ha chiesto al Grande Fratello di poter organizzare una cenetta a lume di candela con Miriana il love Boat. Gli autori gli hanno accordato il permesso e i due hanno passato una serata insieme da soli. I due hanno ballato, giocato, cenato e poi si sono messi distesi a letto. Ed è qui, sotto le coperte, che è scattato il vero primo bacio. Una serata romantica dove Nicola è finalmente riuscito a baciare Miriana, che nei giorni scorsi si era dimostrata restia ad intraprendere una relazione dentro la casa col ragazzo. Però la showgirl ha chiesto a ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021)hanno trascorso una bella serata insieme ieri sera inieri nel tardo pomeriggio ha chiesto al Grande Fratello di poter organizzare una cenetta a lume di candela conil. Gli autori gli hanno accordato il permesso e i due hanno passato una serata insieme da soli. I due hanno ballato, giocato, cenato e poi si sono messi distesi a letto. Ed è qui, sotto le coperte, che è scattato il vero primo bacio. Una serata romantica doveè finalmente riuscito a baciare, che nei giorni scorsi si era dimostrata restia ad intraprendere una relazione dentro la casa col ragazzo. Però la showgirl ha chiesto a ...

Advertising

361_magazine : Miriana Trevisan e Nicola Pisu hanno trascorso una bella serata insieme ieri sera in love Boat: ecco cosa è success… - ParliamoDiNews : Gf Vip, Miriana Trevisan e Nicola Pisu, passione nella notte: immagini esplicite, `non diciamolo a nessuno` – Liber… - FunweekMag : GF VIP, malore per Miriana Trevisan: intervenuti i medici. Come sta ora --> - Novella_2000 : Miriana Trevisan e Nicola Pisu si sono baciati ma poi si accordano per mantenere un segreto (VIDEO) #gfvip - GiuseppeporroIt : 'La Trevisan ha paura che qualcuno si sia inventato qualcosa…', emergono nuovi dettagli sul misterioso Bruno nomina… -