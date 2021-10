Miriana ha lasciato fuori dal GF Vip un cuore “appeso”? “Promessa d’amore” (ma intanto bacia Nicola…) (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Miriana Trevisan non si lascia andare tra le braccia di Nicola Pisu perché ha un uomo che la attende fuori dal Grande Fratello Vip? Questa l’indiscrezione tra le chicche di gossip presenti su Chi Magazine in uscita proprio stamattina. Miriana ha lasciato un cuore “appeso”? Al GF Vip bacia Nicola… E mentre il settimanale diretto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 20 ottobre 2021)Trevisan non si lascia andare tra le braccia di Nicola Pisu perché ha un uomo che la attendedal Grande Fratello Vip? Questa l’indiscrezione tra le chicche di gossip presenti su Chi Magazine in uscita proprio stamattina.haun”? Al GF VipE mentre il settimanale diretto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Miriana ha lasciato fuori dal GF Vip un cuore “appeso”? “Promessa d’amore” (ma intanto bacia Nicola…) - _ipocondriaco : miriana ha lasciato per noia e si fidanza con picola? dai - gegiuz : @unagiaslifes Miriana ha lasciato Pago perché l'annoiava. Potrà essere meno noioso di Pago Nicola??? Credo che sia… - niagara95s : Del discorsi prendete pure la parte dove pretende :” miriana fa lasciato porta aperta , perché non mi lascia vivere… - AuroraMorgavi : Sophi tutta la settimana a dicendo che non lo vuole Alfonso ora sta x nascere una nuova coppia .. miriana non vuole… -