Miriam Leone diventa Oriana Fallaci, Lucia Annunziata sfratta Un posto al sole (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Miriam Leone sarà la Fallaci in una fiction di Paramount+ ItaliaOggi, pagina 22, di Carlo Valentini. Miriam Leone ha firmato il contratto e si appresta ad andare sul set per interpretare Oriana Fallaci in una fiction con cui Paramount+ cercherà di entrare dalla porta principale sul mercato italiano. Le riprese saranno realizzate negli Usa. Titolo: Miss Fallaci takes America. La vicenda è concentrata negli anni 50 e 60 e sul pendolarismo, in quel periodo, della giornalista tra Italia e Stati Uniti. In pratica si tratta dell'avvio della sua carriera. La serie, che porta la firma di Alessandra Gonella, sarà disponibile nei primi mesi del prossimo anno. Nella produzione è coinvolto anche Edoardo Perazzi, nipote ed erede della giornalista.

