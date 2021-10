(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ilha audito oggi il professor Paolo, presidente della. Nel corso deldurata oltre un’ora, ha comunicato il presidente Adolfo Urso, sentore di Fratelli d’Italia, si è in primo luogo posta l’attenzione sull’assetto del sistema bancario italiano, anche in riferimento alla presenza di partecipazioni di capitali stranieri, e sulla efficacia dei meccanismi di monitoraggio e vigilanza rafforzati anche in seguito all’impulso prodotto dalla relazione al Parlamento resa dala conclusione della indagine conoscitiva sulla tutela degli asset strategici nazionali nei settori bancario e assicurativo, approvata nel novembre 2020. Ciò alla luce pure dei processi in corso volti anche ad un’ulteriore crescita dimensionale in una realtà che ha attraversato già processi di ...

GabrieleCarrer : RT @formichenews: Mire francesi sulle banche italiane. L’audizione di Savona (Consob) al Copasir Mediobanca-Generali, Borsa-Euronext e non… - formichenews : Mire francesi sulle banche italiane. L’audizione di Savona (Consob) al Copasir Mediobanca-Generali, Borsa-Euronext… - GabrieleCarrer : Mire francesi sulle banche italiane. Mediobanca-Generali, Borsa-Euronext e non solo. Tutti i temi dell’audizione di… -

Ultime Notizie dalla rete : Mire francesi

Panorama

... ossia una versione a propulsione convenzionale dei sottomarini nucleariclasse "Suffren", ... anche se non in modo chiaro e definito, ha lo scopo di contenere leespansionistiche della ...Tra l'altro a conferma di qual è una delledei nostri 'amici - nemici' interni all'Europa: ... E intanto, Lindner, così come tanti altri, fanno finta di dimenticare che tedeschi,e ...L'agente di Ousmane Dembélé, Moussa Sissokho, non ha ancora risposto all'offerta del Barcellona e, a quanto pare, rimane in silenzio. È un silenzio che è ...Atene spende 5 miliardi per 3 fregate Belh@rra e 3 corvette: la firma avrebbe anche il "via libera" di Washington ...