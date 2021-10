Miley Cyrus sfida gli altri musicisti: “Voglio più competizione” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Miley Cyrus è pronta a tornare al lavoro e si sta impegnando duramente sul suo nuovo album. Nel mentre, la giovane cantante ed ex star della Disney ha rilasciato un’intervista a Rolling Stone, chiacchierando con la cantante country Mickey Guyton e spiegando di voler fare sempre meglio. “Non credo neppure che sia abbastanza per me … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 20 ottobre 2021)è pronta a tornare al lavoro e si sta impegnando duramente sul suo nuovo album. Nel mentre, la giovane cantante ed ex star della Disney ha rilasciato un’intervista a Rolling Stone, chiacchierando con la cantante country Mickey Guyton e spiegando di voler fare sempre meglio. “Non credo neppure che sia abbastanza per me … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

kjisoouI : anche perché le collaborazioni con rihanna e miley cyrus le abbiamo avute - Igorferreiracl : RT @MileyTeamITALY: Miley Cyrus ha ricevuto la nomination come “Most Popular International Artist” per l’edizione 2021 degli ARIA, premi co… - rouIetti : una de miley cyrus creo q apareció ajdksjdkksksjdjs q momento tan??? - tiamocyrus : RT @MileyTeamITALY: Miley Cyrus ha ricevuto la nomination come “Most Popular International Artist” per l’edizione 2021 degli ARIA, premi co… - antoniombsoto : RT @crnscg: Miley Cyrus x Brianna Capozzi ???????????????? -

