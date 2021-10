Milan, zero punti in tre giornate. Qualificarsi è dura, ma l’Atalanta insegna (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Milan esce con le ossa rotta da Oporto, dopo il ko in terra portoghese per 1-0. I rossoneri, che in campionato sono imbattuti e viaggiano con 7 vittorie e 1 pareggio (tra l’altro in casa della Juve), in Champions sono ancora a zero punti dopo 3 giornate. La qualificazione resta una chimera, ma non impossibile. l’Atalanta, neanche troppo in là con gli anni, insegna come tutto sia possibile, anche arrivando al giro di boa a zero punti. Nella storia della Champions League solo l’Atalanta, nel 2019, è riuscita a superare il girone dopo aver perso tutte le prime tre partite. Nell’edizione 2019-20, bloccata poi dal lockdown, l’Atalanta diventa la prima squadra (per ora unica) nella storia della Champions League a ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ilesce con le ossa rotta da Oporto, dopo il ko in terra portoghese per 1-0. I rossoneri, che in campionato sono imbattuti e viaggiano con 7 vittorie e 1 pareggio (tra l’altro in casa della Juve), in Champions sono ancora adopo 3. La qualificazione resta una chimera, ma non impossibile., neanche troppo in là con gli anni,come tutto sia possibile, anche arrivando al giro di boa a. Nella storia della Champions League solo, nel 2019, è riuscita a superare il girone dopo aver perso tutte le prime tre partite. Nell’edizione 2019-20, bloccata poi dal lockdown,diventa la prima squadra (per ora unica) nella storia della Champions League a ...

