Milan, l'errore arbitrale non ha falsato la partita. Il Porto vince con merito (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nella gara della 3ª giornata del girone B di Champions League, il Milan perde per 1 - 0 in casa del Porto. Sul gol di Luis Diaz, però, proteste rossonere per un fallo di Taremi su Bennacer. Il punto ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nella gara della 3ª giornata del girone B di Champions League, ilperde per 1 - 0 in casa del. Sul gol di Luis Diaz, però, proteste rossonere per un fallo di Taremi su Bennacer. Il punto ...

Advertising

sportmediaset : #PortoMilan, Cesari: 'Errore grave dell'arbitro sul gol di Luis Diaz'. #SportMediaset - Walterborso : Il Milan non ha giocato una partita esemplare ma per l'ennesima volta perde per colpa di un errore arbitrale. L'enn… - 317iiix : Porto-Milan: l'errore arbitrale non ha falsato la partita. Il Porto vince con merito- Video - infoitsport : Porto-Milan, Cesari: 'Errore grave dell'arbitro sul gol di Luis Diaz' - Sportmediaset - infoitsport : Il Milan protesta, netto errore dell'arbitro: Pioli si autocensura -