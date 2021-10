Milan, Champions League amarissima: rischio eliminazione (totale) dall’Europa (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nove punti a disposizione per tentare un vero e proprio miracolo sportivo. Zero, invece, quelli attualmente posseduti in una classifica sempre più arcigna e malinconica. La versione del Milan che infesta le acque della Champions League, seppur in un mare difficilissimo da navigare, non riesce a superare i cavalloni dei nemici. Onde d’urto che si sono infrante, puntualmente, sul catamarano rossonero di capitan Stefano Pioli che, adesso, deve rattoppare i buchi sperando di giungere comunque in uno dei due porti disponibili. Quello nobile della fase ad eliminazione diretta della coppa dalla grandi orecchie, oppure l’attracco meno affasciante dell’Europa League? Anche questa seconda opzione, archiviata anche la terza serata di Champions, appare sempre più remota. Milan, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nove punti a disposizione per tentare un vero e proprio miracolo sportivo. Zero, invece, quelli attualmente posseduti in una classifica sempre più arcigna e malinconica. La versione delche infesta le acque della, seppur in un mare difficilissimo da navigare, non riesce a superare i cavalloni dei nemici. Onde d’urto che si sono infrante, puntualmente, sul catamarano rossonero di capitan Stefano Pioli che, adesso, deve rattoppare i buchi sperando di giungere comunque in uno dei due porti disponibili. Quello nobile della fase addiretta della coppa dalla grandi orecchie, oppure l’attracco meno affasciante dell’Europa? Anche questa seconda opzione, archiviata anche la terza serata di, appare sempre più remota., ...

