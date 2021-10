Migranti | transizione ecologica e digitale | la Rauti | da Draghi solo annunci | chiacchiere e distintivo

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)e Ue, Isabella(Fdi) vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia al Senato, nel corso della sua dichiarazione di voto mette in mora: «Dal presidenteoggi in Senato in vista del Consiglio europeo abbiamo assistito a una comunicazione in stile giornalistico costruita su enunciazioni di titoli ma senza mai affrontare “il come” e “il quindi”. E se questo va forse bene per un Consiglio dei Ministri, certamente non va bene per il Parlamento». E a stretto giro aggiunge anche che su temi importanti come immigrazione eed: «Chiediamo impegni concreti»., Ue, sviluppo e imprese: lamette in mora«Così – continua la senatrice...