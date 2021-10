Migranti: negli ultimi giorni sbarcati 701 in Sardegna, Sicilia e Calabria. Sea Watch porterà altri 400 clandestini (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Migranti pagano agli scafisti la traversata. 85 disperati hanno versato 10.000 euro. Ma gli arrivi continuano nel disinteresse del Governo e della Ue L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 20 ottobre 2021)pagano agli scafisti la traversata. 85 disperati hanno versato 10.000 euro. Ma gli arrivi continuano nel disinteresse del Governo e della Ue L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Migranti: negli ultimi giorni sbarcati 701 in Sardegna, Sicilia e Calabria. Sea Watch porterà altri 400 clandestini - mau_or_ : ?? #Madres Horror non horror ambientato nella California agricola dei migranti messicani negli anni '70 Il tema è i… - Vistodalbasso : RT @edizionislam: 'I migranti dello sport', il nuovo libro di Franco Esposito, dal 28 ottobre in libreria e negli store online! https://t.c… - d1u1x1 : RT @luc_sca: dopo l'ex ministro Martina che stabiliva l'età dei migranti guardandoli negli occhi , oggi abbiamo l'agente in borghese che ce… - luc_sca : dopo l'ex ministro Martina che stabiliva l'età dei migranti guardandoli negli occhi , oggi abbiamo l'agente in borg… -