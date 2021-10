Migranti: Casa Impastato, 'raccolta fondi per Mimmo Lucano' (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Palermo, 20 ott. (Adnkronos) - "Le nostre Associazioni, da sempre vicine alla storia di Riace e del suo sindaco, perché hanno riconosciuto e condiviso un modello di comunità basata su una solidarietà legata alla rinascita dei borghi del profondo Sud libero dalla mafia, esprimono grande sdegno per l'assurda sentenza. Restiamo ancora al fianco di Domenico Lucano, delle sue idee e dei suoi atti". Lo dicono il Centro Impastato di Palermo, l'Associazione Peppino Impastato e Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato di Cinisi che aprono una sottoscrizione a sostegno di Mimmo Lucano. "La sentenza di condanna, che riteniamo ingiusta e dettata dallo scopo di cancellare un'esperienza di accoglienza unica al mondo, ha avuto anche gravi conseguenze sulla vita quotidiana di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Palermo, 20 ott. (Adnkronos) - "Le nostre Associazioni, da sempre vicine alla storia di Riace e del suo sindaco, perché hanno riconosciuto e condiviso un modello di comunità basata su una solidarietà legata alla rinascita dei borghi del profondo Sud libero dalla mafia, esprimono grande sdegno per l'assurda sentenza. Restiamo ancora al fianco di Domenico, delle sue idee e dei suoi atti". Lo dicono il Centrodi Palermo, l'Associazione PeppinoMemoria Felicia e Peppinodi Cinisi che aprono una sottoscrizione a sostegno di. "La sentenza di condanna, che riteniamo ingiusta e dettata dallo scopo di cancellare un'esperienza di accoglienza unica al mondo, ha avuto anche gravi conseguenze sulla vita quotidiana di ...

