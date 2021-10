Mick Schumacher, Williams attenta sul pilota tedesco dell’Haas (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il figlio d’arte attira le attenzioni di diversi team e piloti di Formula Uno. Sono stati diversi, infatti, i complimenti ricevuti da Mick Schumacher e l’ultimo arriva direttamente da casa Williams. Nonostante guidi la macchina più lenta di tutto il paddock, il pilota tedesco dell’Haas si è rivelato essere l’esordiente più promettente in questo Mondiale 2021. Yuki Tsunoda su AlphaTauri non ha fatto malissimo, ma il giapponese ha dimostrato di non avere un feeling assodato con la vettura di Faenza. Il compagno di squadra del teutonico finito nel mirino del team di Grove (Nikita Mazepin), ha migliorato le sue prestazioni in F1 ma ancora non sembra convincere al cento per cento. Il nome del figlio di Michael, quindi, campeggia su diversi taccuini della classe automobilista più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il figlio d’arte attira le attenzioni di diversi team e piloti di Formula Uno. Sono stati diversi, infatti, i complimenti ricevuti dae l’ultimo arriva direttamente da casa. Nonostante guidi la macchina più lenta di tutto il paddock, ilsi è rivelato essere l’esordiente più promettente in questo Mondiale 2021. Yuki Tsunoda su AlphaTauri non ha fatto malissimo, ma il giapponese ha dimostrato di non avere un feeling assodato con la vettura di Faenza. Il compagno di squadra del teutonico finito nel mirino del team di Grove (Nikita Mazepin), ha migliorato le sue prestazioni in F1 ma ancora non sembra convincere al cento per cento. Il nome del figlio di Michael, quindi, campeggia su diversi taccuini della classe automobilista più ...

Ultime Notizie dalla rete : Mick Schumacher F1 - Mick Schumacher nel mirino della Williams Mick Schumacher, al suo primo anno nella massima categoria, sta ben impressionando gli addetti ai lavori. Il figlio d'arte tedesco è regolarmente davanti al compagno di squadra Nikita Mazepin e in ...

F1 - Mazepin non si fa condizionare dalle critiche: 'Sono totalmente irrilevanti' Mazepin inoltre ha escluso che il rapporto con l'attuale compagno di squadra Mick Schumacher sia negativo: " È positivo. L'ho invitato di recente a Mosca e non mi ha ancora risposto, ma sono ...

Haas, la mentalità di Mick Schumacher ha sorpreso il team Motorsport.com Italia Mick Schumacher, Williams attenta sul pilota tedesco dell’Haas Il figlio d’arte attira le attenzioni di diversi team e piloti di Formula Uno. Sono stati diversi, infatti, i complimenti ricevuti da Mick Schumacher e l’ultimo arriva direttamente da casa Williams. N ...

F1: La Williams mette Mick Schumacher nel mirino La prima stagione di Mick Schumacher in Formula Uno sta proseguendo senza intoppi. Il giovane pilota tedesco sta imparando e facendo esperienza dopo essere stato campione del mondo in F2. Il figlio d’ ...

